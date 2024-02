Il offre à son public 20 minutes de live acoustique et c'est tellement envoûtant...

Plus d'un an après la sortie de son dernier projet "Energie", Abou Tall est de retour. Vendredi 23 février, il dévoile "Monsieur Saudade", douze titres dont "Réalise" paru précédemment. Pour accompagner cette belle sortie, l'artiste propose un live acoustique où il interprète les titres phares de ce nouveau projet : "Réalise", "Maison Margiela", "Briser", "Dernier train pour Marseille" et pour finir, "Bats-toi". Vingt minutes de douceur pour découvrir "Monsieur Saudade".