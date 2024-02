Luther est fou de rage avec les yeux "Rouge goron"

Le morceau est un extrait de son album "Exit".

Luther explique être trop énervé au point de voir la couleur de ses yeux transformée en "Rouge Goron". Dans le clip, le rappeur raconte ses peines, ses souffrances dues à la solitude. Il est tellement affecté par les problèmes qu’il se sent perdu au point que la seule chose à faire c’est d’encaisser. Et à force de le faire tout le temps, on finit par le transmettre aux autres, sans le savoir mais aussi sans le vouloir. Ça devient plus fort que lui. Et même quand il a l’intention de faire du bien, il n’y arrive pas car dans sa tête personne n’a été tendre avec lui au moment où il en avait le plus besoin. Ce nouveau titre est extrait du projet "EXIT" qui sortira le 1er Mars