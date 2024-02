Gazo et Tiakola dévoilent le clip de "300K"

L'addition de leurs deux morceaux, "100K" et "200K".

Difficile de passer à côté du phénomène "La Melo est gangx", le projet commun de Gazo et Tiakola, les deux rappeurs français qui ont le plus de hype en ce moment. Sorti en fin d'année dernière, le projet a tout simplement tout cartonné niveau ventes. Cette semaine, les deux rappeurs se sont réunis pour sortir le clip de "300K", soit l'addition de leurs deux titres solos dans le projet commun, "100K" et "200K". Un clip aux couleurs plutôt sombres, avec une ambiance très street, d'autant que Gazo commence en découpant littéralement l'instru. Heureusement, Tiakola arrive après pour rajouter un peu de mélodie dans tout ça.