YoungBoy Never Broke Again joue à un jeu dangereux dans "closed case"

Ce morceau est extrait de son disque "YBNBA7*".

Poursuivi par les flics, YoungBoy Never Broke Again essaie de s’échapper dans le clip de "Closed case". En voyant la vidéo, on a l’impression qu’il a longtemps été recherché mais qu’il a toujours pu s’en sortir. Mais cette fois-ci, ça risque d’être très compliqué pour le rappeur et son ami avec qui il a décidé de prendre la fuite. Dans le froid, il est très difficile de faire face à des policiers qui sont très bien équipés (hélicoptères y compris). Et contre toute attente, ils sont parvenus à les échapper même si cela n’a pas été du tout facile pour eux.