Brent Faiyaz fait une course dans "WY@"

C'est un extrait de son album " Larger Than Life".

Brent Faiyaz est très amoureux dans le clip de "WY@" dans lequel il se trouve avec l’actrice et réalisatrice Lupita Nyong’o qui a joué dans "Black Panther". Dans cette vidéo, les deux stars se trouvent dans une voiture que le rappeur conduit en vitesse car une autre voiture est en train de les poursuivre. Prise de peur, Lupita lui demande d’aller doucement et de ne pas faire du n’importe quoi, sauf que ce dernier ne semble pas du tout partager le même avis, il voulait juste en finir et aller le plus loin possible.