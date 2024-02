Et ça se passe chez Justin Credible.

Justin Credible et la radio Power 106 à Los Angeles sont un passage obligé pour ceux qui veulent cracher du feu. Qui de mieux pour cela que Benny The Butcher venu défendre son album "Everybody Can't Go". Pour cela, il a posé des rimes brûlantes sur la prod du morceau de Mobb Deep, “The Realest”. Oreilles sensibles s'abstenir, ici ça rapper !