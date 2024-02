Le rappeur sample un titre du DJ américain Paul Johnson.

Après le planant "Ciment", Nusky est de retour cette semaine. Il dévoile un tout nouveau single ultra dansant et entraînant aux sonorités électro : "TCHI". Produit comme d'habitude par Boumidjal et Holomobb, le rappeur sample un titre phare de la scène électronique des années 90 : "Get Get Down" de Paul Johnson en 1999. Un morceau court mais intense.