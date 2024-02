Vado vit sa meilleure vie dans "Number Rackets"

Et il en profite à fond !

Vado nous fait voyager dans son monde luxueux dans le clip de "Number Rackets". Le rappeur semble mener une véritable vie de star puisqu’on le voit sortir d’une voiture de luxe, en compagnie de ses gardes du corps puis entrer dans un restaurant de 4 ou 5 étoiles. Sachant qu’il est un habitué des lieux et fait probablement parti des clients haute gamme, il est bien accueilli et est traité de façon très particulière. Tout d’abord, on l’installe confortablement avant de lui donner du champagne pour se rafraichir et ainsi prendre tout son temps sans pression.