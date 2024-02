Elyon est dévasté dans "Ne m'aimez pas"

Le rappeur veut juste se sentir aimé !

Elyon se sent triste dans son nouveau clip "Ne m'aimez pas", où il évoque ses peurs et ses souffrances. Le rappeur explique qu’il a l’impression d’être rejeté par le monde, que personne ne se préoccupe de lui, personne ne l’aime comme il le souhaite. Entre frustration et colère, il ne sait pas quoi faire, il a l’impression de devenir fou, de perdre complètement la tête. Elyon justifie tout rejet par le fait qu’il se considère comme une personne différente des autres, une personne qui voit toujours les choses en grand, qui ne conçoit pas du tout les mêmes idées qu’ont les autres.