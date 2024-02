Encore un morceau qui va enflammer TikTok.

BHK220 a connue de sacrées réussites sur les réseaux sociaux récemment, notamment via TikTok, où son morceau "BEP BEP BEP" a cartonné. Le rappeur du 77 est de retour cette semaine avec un nouveau banger, "PLaa x3", toujours aussi rythmé et musical, avec un refrain qui rentre bien dans la tête, et un joli clip ensoleillé et plein de couleurs.