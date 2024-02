Les marseillais dévoilent leur premier clip.

Pour ceux qui sont à la recherche de la prochaine pépite du rap marseillais, on a peut-être ce qu'il vous faut, avec ce tout premier clip de Z&G sur leur chaîne officielle. Le duo de Mars' vient de dévoiler "22%", un morceau très street rempli d'egotrip, dans lequel on les voit complémentaires, et assez à l'aise pour le kickage ! On vous laisse découvrir tout ça.