Et annonce un projet.

thaHomey présente "Rosa Parks", le premier extrait de son futur projet à venir. Il profite aussi de ce clip pour rendre hommage au hip-hop tandis qu'il réfléchit sur lui-même et le monde qui nous entoure. Le clip, tourné en noir et blanc dans les rues de New York donnent un aspect encore plus authentique à ce morceau.