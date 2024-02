Jok'Air se trouve en "Lune de fiel" !

Le rappeur est entouré de flammes !

Jok'Air vit dans les flammes dans son nouveau clip intitulé "Lune de fiel". Dans la vidéo, on voit le rappeur en compagnie de femmes à moitié habillées faisant la fête. Ces flammes pourraient signifier ses ressentis, ses sentiments face à certaines difficultés. Lui qui avait pour espoir d’échapper aux épreuves de la vie, se retrouve finalement emprisonner sans savoir quoi faire, sans savoir sur qui compter. Sauf qu’à un moment donné, il semble s’habituer, et ses souffrances ne l’atteignent plus, bien au contraire, cela a forgé sa personnalité. Pour les fans du rappeur, vous aurez reconnu le clin d'oeil au morceau original, sorti avec son ancien groupe, la MZ, en 2014.