Latto joue à la bad bitch dans "Sunday Service"

Le titre est un extrait de son album "L3" !

Latto assume entièrement sa personnalité dans son nouveau clip intitulé "Sunday Service". Dans la vidéo, on la voit épanouie, sûre d’elle-même, qui se fout de ce les autres peuvent penser d’elle. Elle fait non seulement ce qu’elle veut mais dit aussi tout ce qu’elle veut. Elle est prête à tout pour vivre pleinement sa vie, loin des haineux comme elle aime d’ailleurs le dire. Dans plusieurs prises, on la voit dans différents endroits, soit dans sa voiture en compagnie de ses amies oui encore entourée de sacs de marque de toutes les couleurs. Ce qui est sûr, elle a l’air de kiffer ce mode de vie.