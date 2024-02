Nardo Wick & Sexyy Red nous font bouger dans "Somethin'"

C'est un extrait de l'album "NW2"

Nardo Wick fait la fête dans une épicerie dans "Somethin", en duo avec Sexyy Red. Dans la vidéo, le rappeur parle d’une fille dont il est tombé complètement amoureux. C’est une femme qui lui fait se sentir différent, naturel et qui sait comment le rendre fou d’elle. Le rappeur fait aussi des éloges du physique de son amoureuse disant qu’elle la trouve attirante et sexy. Pour lui, elle est la plus belle et n’a jamais vu une femme comme elle. Il pense même que cela n’existe pas et qu’elle exceptionnelle et unique à son genre.