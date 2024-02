En collaboration avec Bump J & Lil Durk.

Après avoir sorti le clip de "Talking / Once Again", il y a quelques jours, ¥$, Ye, Ty Dolla $ign nous dévoilent leur nouveau clip intitulé "Vultures", en collaboration avec Bump J & Lil Durk. Dans ce morceau, on voit les rappeurs nous faire voyager dans un monde obscur, plein de mystères mais surtout effrayants. Que ce soit de par le choix du décor, la couleur noire ou encore le style vestimentaire, tout nous rappelle la mort, les choses horribles et aussi un aperçu du monde des démons.