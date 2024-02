Elyon pense que la musique est une porte d'"Ouverture"

Un clip qui fait voyager !

Après avoir sorti que quatre morceaux dont trois dévoilés lors de son passage dans la saison 1 de "Nouvelle Ecole", Elyon signe son retour avec sortie d’un nouveau morceau, "Ouverture". Dans les premières images, on voit le rappeur à genoux, les deux mains sur les jambes, avec un regard figé, regardant le visage d’une femme triste. Cette dernière, habillée en costume gris est immobile pendant que les autres personnes autour d'elle s’empressent de s’enfuir comme s’ils venaient de voir un monstre. Cette femme, l’air impuissante face à la situation a tantôt un air heureux, tantôt triste comme si elle portait sur ses épaules tous les problèmes du monde. Le son de la voix de l'artiste, la mélodie et aussi le choix du décor, donnent envie de respirer un gros coup et de se laisser aller pendant un petit moment car pour Elyon, "la musique est porte d'ouverture".