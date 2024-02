Un extrait de son album " YBNBA7".

NBA YoungBoy est prêt à mettre des bâtons dans les roues de ses ennemis dans "We shot him in his head huh" pour dire que la personne qui ose s’en prendre à lui, recevra une balle dans la tête. Il explique aussi que peu importe les efforts que ses ennemis feront pour l’atteindre, ils doivent savoir qu’il est imbattable puisqu’il a la chance d’être bien entouré et sait que ses proches le soutiendront dans cette guerre !