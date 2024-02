Davinhor se sent beaucoup mieux dans le "Binks"

Le premier extrait de son prochain album.

Davinhor s'apprête à faire pas mal parler d'elle en 2024, puisque la rappeuse a prévu de sortir un projet, "Karaba", sur lequel on n'a pour l'instant pas beaucoup d'infos. Mais on connait au moins un des singles de l'album, le morceau "Binks", dont le clip vient d'être dévoilé. Un morceau plein d'egotrip, avec une instru qui est parfaite pour faire bouger les gens, tout comme le refrain, bien efficace. Pour ce qui est du clip, on a un sacré taff au niveau de l'image, avec des plans, des décors et des tenues très étudiés, voilà qui promet pour la suite !