Un extrait du premier projet du producteur, "Oh My God, Vol. 1".

Plus de deux mois après la sortie de son premier album "Oh My God Vol.1", Richie Beats continue de défendre son projet. Après le clip de "Chut!" avec Kay The Prodigy, le producteur dévoile désormais celui de sa collaboration avec Freeze Corleone : "Sommet". Un visuel à l'ambiance bien glacial toujours réalisé par Piège Studio.