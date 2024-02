Zaky s'en veut de faire "Semblant"

C'est un extrait de son album "SOULGAZE "

Zaky a des remords dans son nouveau clip "Semblant". Dans la vidéo, l’artiste explique ne pas vouloir voir les choses en face à un certain moment de sa vie. Il ne cessait de se voiler la face et refusait de se confronter à la réalité. Même quand les choses n’allaient pas, il faisait semblant de sourire, de faire comme si tout allait bien, alors qu’en ce moment, il avait juste besoin d’aide, il voulait avoir quelqu’un sur qui il pouvait compter, une personne qui ne le juge pas , qui l’accepte tel qu’il est et qui est prêt à tout pour le soutenir.