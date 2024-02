Booba tranchant dans "6G"

Avec un clip fou tourné au Japon !

C'était évidemment la sortie la plus attendue de la semaine, peut-être même du mois. Chaque nouvelle sortie de Booba est un événement, surtout qu'elles sont de plus en plus rares, mais celle-ci a forcément un goût particulier puisqu'il s'agit de "6G" la suite de sa série de morceaux démarrée en 2015. Cette fois encore, on a droit à un morceau bien sombre, plutôt dans une ambiance trap, où le Duc apparaît très en colère contre la société et ce système qui l'entoure, avec quelques punchlines bien sales. Mais c'est surtout les différents plans du clip, qui se déroule au Japon, qui choquent, avec notamment un suicide supposé au début de la vidéo, devant lequel tout le monde sort son smartphone. Avec ce morceau, Booba continue de se décrire en pirate rebelle, refusant de se mélanger au troupeau des moutons. On vous laisse découvrir tout ça !