Le hit de ce début d'année ?

Jungeli continue à sortir hit sur hit, avec cette semaine le clip du morceau "T'étais où?". Un titre sur lequel on le retrouve en compagnie d'Alzono, fidèle au poste, ainsi que Zaho et Vegedream, pour un titre qui a tout du tube de l'année, livré avec une vidéo tournée en partie au pays, et de beaux petits pas de danse qui vont être imités dans toutes vos futures soirées !