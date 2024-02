BabyTron & G Herbo recherchent l'équilibre dans "Equilibrium"

C'est un extrait de l'album "All Is Yellow".

C’est dans l'environnement jaune de Lyrical Lemonade que BabyTron & G Herbo nous emporte dans le clip d'"Equilibrium". Costumes noirs avec cravates jaunes, lunettes noires, les rappeurs se retrouvent à côté d’une tente jaune en train de contempler le coucher du soleil. Et quand arrive la nuit, on les voit profiter de la pleine lune. A travers ce titre, les deux stars évoquent notamment l’importance de l’équilibre dans la vide d’une personne, à quel point il est important d’avoir des priorités dans la vie, avoir du temps pour soi-même, se déconnecter du monde si nécessaire dans le but de se ressourcer et de se retrouver.