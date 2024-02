En compagnie d'une demoiselle dont il est tombé amoureux.

Trav Torch nous raconte une histoire d’amour dans son nouveau clip "Can I Have You Tonight". Dans la vidéo, on voit le rappeur en mode chef de chantier en train d’écouter les propositions faites par sa collègue. Une femme dont il finit par tomber complètement amoureux, il ne voit qu’elle et ne vit que pour elle. Dans une autre pièce, il semble que son rêve s’est réalisé puisque la jeune femme a accepté de se mettre avec lui.