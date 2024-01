Le premier single solo de l'artiste en 2024.

Après la sortie de "MOOD3" en juin dernier, Franglish s'est illustré aux côtés de Kaza, du producteur DJ Quick ou encore aux côtés de Guy2Bezbar. Il est aujourd'hui enfin de retour en solo avec un nouveau single toujours aussi planant et entraînant. Il déverse sa mélodie sur une douce instrumentale signée StillNaS et BGRZ et est mis en scène dans un clip romantique réalisé par Keasy.