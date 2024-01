Nouvelle grosse perf de la part du rappeur de Sète.

Demi Portion a profité du début de l'année 2024 pour nous dévoiler un nouvel album, "Poids Plume". 15 titres dans lesquels il nous rappe son amour du kickage, avec quelques gros feats comme Furax, Rim'k ou encore Souffrance. Mais c'est en solo qu'on le retrouve cette semaine pour le clip de "Horizon", extrait du projet. Un morceau dans une vibe old school, avec quelques notes de gutiare pour l'instru, et un clip dans lequel on voit l'artiste rapper face à la mer, probablement à Sète.