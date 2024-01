Il y a un vrai esprit funk.

Nelick élargit les frontières de son royaume soulful et coloré entouré du producteur Kofi Bae (Mariah the Scientist, Jäde​...) et de l'éminent réalisateur / ingénieur du son Renaud Letang (Chilly Gonzales, Philippe Katerine…) avec un nouveau single frappé d’un esprit funk intime et romantique. Avec "2LATE", nelick livre sa propre définition d’un rap indie à la française.