Une vraie proposition artistique.

On n'a pas toujours l'habitude de voir des rappeurs qui proposent quelque chose d'un peu différent du reste du game, alors quand ça arrive, on veut mettre ça en avant. Chat Noir est un jeune rappeur d'Evry et cette semaine il vient de dévoiler un nouveau clip, "Parle en Wsh", dans lequel il continue de nous faire découvrir son univers, un peu grisâtre, mélancolique, avec un morceau vraiment bien écrit.