Le parisien est de retour.

Il faudra compter sur KR Malsain en 2024. Une des révélations parisiennes de ces dernières années, en provenance du 14ème arrondissement, a fait son grand retour en ce début d'année avec un morceau et un clip très soignés. Ça s'appelle "Como te llamas ?", et dans le morceau, le rappeur montre tout ce qu'il sait faire : découper l'instru, avec des punchlines qui ont du sens, et me^me chanter pour la petite outro qui va bien, le tout en gardant son attitude très street. On valide, et vous?