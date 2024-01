Gips est le nouveau "Prototype" du game

Nouvelle frappe en provenance du 59.

Ça fait désormais quelques années qu'on entend Gips rapper, mais le rappeur du 59 signé chez D'Or et de Platine semble avoir envie de passer un pallier dans le game en 2024. Plus régulier dans ses sorties depuis quelques mois, il a fait pas mal de feats avec des artistes inattendus, comme Osirus Jack, où il a surpris tout le monde par son niveau. Désormais, il est de retour avec le premier extrait de son album "Passager 59" à venir. Le morceau s'appelle "Prototype", et on y retrouve Gips sur une prod plutôt rapide, en train de kicker, toujours aussi street. On a hâte de voir ce qu'il nous réserve !