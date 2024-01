Un clip bien rythmé !

Russ Millions et Fivio Foreign nous amènent dans le quartier chaleureux et convivial de "Canarsie" dans leur clip. Entre les restaurants, les boites de nuit, la joie de vivre des personnes qui les accompagnent, on peut vraiment dire qu’ils passent de bons moments. Les rappeurs invitent d’ailleurs leurs fans à visiter ce quartier connu pour ses petites boutiques sympas, ses jolis parcs. Pour eux, Canarsie est sans doute le quartier le plus branché de Brooklyn.