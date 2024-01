Un extrait de son dernier projet, "Je m'appelle Sidi".

Plus d'un mois après la sortie de "Je m'appelle Sidi", Oldpee continue de défendre son projet. Après le clip de "Tant de signes" avec Zed et Dinos, le rappeur du 13 Block balance "Tranquille", cette fois-ci en featuring avec So La Lune. Ils déversent leurs couplets respectifs à Paris dans un clip réalisé par Louis Rossi.