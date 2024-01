Un morceau beaucoup plus musical.

Häde a commencé à faire pas mal de bruit avec ses morceaux sortis fin 2023. Et pour commencer 2024 en beauté, il surprend son public avec un morceau où la mélo est beaucoup plus présente, et dans lequel on le voit même chantonner. Ça s'appelle "Zoné", et le clip vient de sortir, une vidéo très bien torunée, au milieu d'un quartier, avec de très jolis plans. Qu'en pensez-vous ?