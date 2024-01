Le futur carton du chanteur ?

Après avoir percé grâce à son hit "Suparo" grâce TikTok notamment, Wayne Flenory est déjà de retour avec de la nouveauté. Cette fois, le morceau s'appelle "No Limit", et il est dans un mood plutôt "afro-love", avec un morceau qui parle d'amour et une instru bien marquée par les percussions, qui lui donnent un rythme très efficace. Qu'en pensez-vous?