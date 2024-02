C'est un extrait de son album "Larger Than Life".

Habillé d’une veste en cuir, cigarette en main, casquette à l’envers, lunettes noires, de l’argent partout. C’est dans cette ambiance, que Brent Faiyaz nous propose le clip de "Pistachios". On peut entendre une mélodie plutôt calme et douce. Le rappeur donne l’impression de ne pas se prendre la tête, il ne veut pas être dans les problèmes et préfère les éviter au maximum. Il veut juste profiter profiter du moment avec les filles et ses potes.