Danny Brown et Bruiser Wolf nous proposent "Y.B.P."

C'est un extrait de l'album de Danny Brown "Quaranta"

C’est dans un monde rempli de personnages minuscules que Danny Brown nous amène dans son nouveau clip "Y.B.P.", un duo avec Bruiser Wolf. On peut voir le visage des stars collés sur le corps de personnes de petite taille, des marionnettes on dirait, mais qui bougent d’eux mêmes. A travers les paroles, les stars expliquent que les choses n’étaient pas simples autrefois; personne n’imagine les sacrifices faits pour atteindre leur niveau. Il ont vécu dans des villes où les gens de leur niveau étaient méprisés, et donc, c’était difficile. Malheureusement, ils constatent que c’est toujours le cas.