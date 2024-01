En collaboration avec Wildchild & Q-Tip.

Talib Kweli, Madlib, Wildchild & Q-Tip rendent hommage au rappeur décédé en 2021, Biz Markie, dans leur nouveau clip intitulé "One For Biz". Les stars mettent en avant l'héritage légendaire du hip-hop de ce dernier. Pour eux, Biz Markie est l'essence pure du hip-hop. De son vivant, il y croyait, il l’a vécu, il en a exploité les pouvoirs. Ils sont tout simplement fiers de l’avoir rencontré et ils en sont reconnaissants.