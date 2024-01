Nouveau visage dans le rap français !

Ça fait peut être quelques années déjà que Datso travaille sa musique dans l'ombre, mais c'est seulement récemment que le rappeur se met à faire un peu plus parler de lui. Grâce à son projet "Fissure" notamment, sorti il y a peu de temps. D'ailleurs, il vient de dévoiler le clip du morceau éponyme, dans lequel on peut voir que l'artiste maîtrise parfaitement la mélo, mais sans oublier quelques passages un peu plus kickés, dans un titre qui parle d'une histoire d'amour déçu bien racontée.