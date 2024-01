C'est un clip qui fait référence à ses mariages ratés.

Jennifer Lopez joue à la mariée dan son nouveau clip intitulé "Can't Get Enough". Dans vidéo, la chanteuse évoque notamment ses nombreux divorces. On peut la voir se marier en passant d'un homme à un autre. Et parmi ses conquêtes, on peut voir l’acteur et chanteur Trevor Jackson. Deux des invités pariaient même sur le fait que chacun de ses mariages n’allait pas fonctionner comme pour dire qu’ils ont l’habitude...