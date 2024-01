Avec la collaboration de Lil Keke

Slim Thug et Lil Keke nous invite à découvrir leur environnement dans le nouveau clip "Still". Dans le clip, on peut voir les rappeurs partager des photos d’eux jeunes. C’est une façon de faire comprendre aux fans, qu’ils ont eu du chemin à faire avant d’obtenir ce qu’ils ont (argent, voitures de luxe, belles maisons).