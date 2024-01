YL se livre avec "LARLAR 10"

Le marseillais n'a rien perdu de son talent pour le kickage.

Le rap marseillais ne rime pas forcément qu'avec autotune et des beats au tempo rapide, et YL est de retour pour le rappeler aux gens. A Marseille, ça a toujours kické fort, et c'est donc avec un gros morceau de kickage que YL fait parler de lui en ce début de mois de janvier. Le titre s'appelle "Larlar 10", c'est la suite de sa série de freestyles commencée il y a déjà quelques années. Au programme, un texte bien écrit, très bien rappé, avec un mélange entre révolte, détermination et remise en question, le tout livré avecun clip tout en sobriété afin de laisser toute la place à l'artiste et son texte. On valide, et vous?