Akapera dévoile son nouveau clip “Loin”

Akapera, démarre l'année 2024 en force avec un tout nouveau clip signé Faiz Mainty.

L'artiste émergent d'Annemasse, a clôturé l'année 2023 en beauté, et il ne montre aucun signe de ralentissement en ce début d'année 2024. La scène musicale locale et au-delà a été témoin de sa montée fulgurante, il est prêt à conquérir de nouveaux sommets avec la sortie de son dernier morceau “Loin” produit par le beatmaker Davyd Loops. À travers ses paroles, il partage son rêve de prospérité et d'évasion et les contraintes qui entravent son parcours

Une fois de plus, Akapera offre un qui ne décevra certainement pas son public.

Découvrez “Loin” le nouveau clip d’Akapera dès maintenant sur Générations :