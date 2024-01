A l'origine c'est une chanson de ScarLip.

NLE Choppa s'associe à la rappeuse américaine ScarLip pour sortir le clip de Blick en remix. A travers les paroles, la chanteuse incite les gens dans une situation désespérante de ne pas se laisser faire. Pour elle, il est indispensable de se battre, d’être optimiste tout en se faisant confiance. Avec le courage et la persévérance, voire l'obstination on peut tout simplement réaliser ce que l’on souhaite. Et si ça ne suffit pas, il reste le Glock !