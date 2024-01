Un enterrement pas comme les autres l'on dirait.

Fredo Bang nous fait assister à un enterrement dans son nouveau clip intitulé « Come Thru ». Entouré par les proches du cadavre, ce moment ne semble pas du tout les affecter puisqu’on peut les voir entrain de fumer et faire pleins de folies au lieu de manifester une quelconque douleur, comme s'il s'agissait plutôt de l'enterrement d'un "opps".