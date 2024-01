Kerchak se défoule dans "2006 (Opps qui court)"

Et ça donne un sacré banger.

Tout le monde n'est pas fan de Kerchak, mais il faut avouer que le rappeur de Bois-Colombes a su ammener sa patte et marquer le public avec son univers, hyper sombre, très racailleux, un peu violent également. En 2024, attendez-vous à voir déferler le phénomène sur le rap français, et ça commence maintenant, avec la sortie de "2006 (Opps qui court)", dont le clip vient de sortir. Un clip très rythmé, tout comme le morceau, avec pas mal de plans assez courts, et des lyrics assez sombre, avec de belles punchlines.