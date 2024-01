KayCyy croit en l'amour dans "Starts With Me"

Ce qui est difficile à trouver de nos jours !

KayCyy veut vivre pleinement l’amour dans son nouveau clip "Starts With Me". La couleur blanche du décor montre à quel point l’amour est un sentiment pur et sincère. Le chanteur s’adresse notamment à sa bien-aimée. Cette femme avec qui il veut faire des merveilles, réussir sa vie et être heureux pour toujours. Ce titre veut aussi dire que dans la vie, on a besoin d’une personne qui nous complète, qui est prête à faire les mêmes sacrifices que nous en faisant face aux épreuves avec beaucoup de courage et de patience.