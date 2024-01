Un extrait de leur projet en commun, "La mélo est gangx".

Alors que les projets communs sont à la mode dans le rap français, Gazo et Tiakola ont bien mangés avec "La mélo est gangx". Avec plus de 4 millions d'écoutes en 24 heures, les deux rappeurs ont conquis leur public respectif et continuent de défendre ce projet avec le clip de "Cartier". Réalisé par Neetch, on retrouve Gazo et Tiakola au ski.