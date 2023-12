Jul découpe dans "Le rappeur à 3 lettres"

Ça fait plaisir de le retrouver dans ce genre de mood.

Jul est probablement le rappeur le plus critiqué, mais aussi celui qui a eu le plus grand succès de France. Un paradoxe qui peut s'expliquer par la forme de sa musique, assez unique. Pourtant, il sait aussi faire dans le kickage plus traditionnel, comme il le montre sur le morceau "Le rappeur à 3 lettres", extrait de son dernier album en date, "La route est longue", sorti il y a quelques jours. Aujourd'hui il dévoile le clip du morceau, dans lequel on le retrouve seul, rappant sa vie devant la caméra, toujours authentique comme d'habitude.