Vicky Malela et Werrason dévoile “Like”

Vicky Malela danse, écrit et chante. Il est un véritable artiste né, pour qui la scène n'a presque plus de secrets. Sa musique se décrit comme sincère et sentimentale. C'est son univers, se rapprochant esthétiquement de l'afrobeat, du RnB, et de la pop urbaine, qui a tout de suite suscité l'intérêt du label AWA.

Le choix des prods de ses morceaux s’inspire en majorité des styles afrobeat et des artistes tels que Wizkid, Davido, Fally Ipupa et Justin Bieber. Vicky écrit en s’inspirant de ce qu’il a vécu, selon lui "Tout se répète" et nous sommes tous amenés à vivre les mêmes situations. De ce fait, on peut tous s’identifier à sa musique et la comprendre.

Très actif sur les réseaux sociaux, Vicky Malela partage son temps entre le studio et la création de contenu afin de préparer son premier album. Le mot clé ? Que du LOVE. Et cela résume bien l’univers dans lequel l’artiste gravite et s’inspire. Entre amour, trahisons, relations parfois toxiques ou impossibles... Vicky a trouvé sa